Sajune tsüklon

Esmaspäeval (14.10) on pilves ja vihmane ilm, kohati on sadu tugev. Õhtu poole jäävad sajuhood harvemaks. Põhja-Eestis puhub ida- ja kirdetuul 7-12, rannikul puhanguti kuni 18 m/s, saartel ja Lõuna-Eestis pöördub tuul edelasse 7-12, rannikul puhanguti kuni 20 m/s. Õhtuks pöördub tuul põhjakaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on 6..12, Lõuna-Eestis võimalik kuni 16 kraadi.