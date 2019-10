Lähipäevade õhusooja maksimumid ulatuvad kuni 12 kraadini

Esmaspäeva öösel on pilves ilm. Pärast keskööd levib vihmasadu üle Eesti läänest itta, kohati on sadu tugev. Öö hakul puhub muutlik tuul 2-7, pärast keskööd tugevneb kagu- ja idatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 3-8, rannikul kuni 11 kraadi. Päeval on pilves ilm, õhtul selgineb. Sajab vihma, Põhja-Eestis võimalik lörts. Pärastlõunal saartelt alates sadu lakkab. Puhub ida- ja kirdetuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s, õhtul pöördub tuul põhja ning nõrgeneb. Sooja on 4-10 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi, saartel on sooja kuni 8 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Mitmel pool sajab vähest vihma. Tuul pöördub kagusse 5-10 m/s. Sooja on 5-10 kraadi.