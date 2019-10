Ei midagi rõõmustavat: vihmane ilm püsib ka lähipäevadel

Ööl vastu neljapäeva on oodata pilves selgimistega ilma. Paljudes kohtades sajab vihma. Kohati on udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 m/s. Sooja tuleb 39, paiguti 0 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ajuti sajab vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja tuleb 5-7 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Laine kõrgus on 0,2-0,6 meetrit. Ajuti sajab vihma ning nähtavus on mõõdukas. Sooja tuleb 7-8 kraadi.

Reede öösel on oodata pilves selgimistega ilma, paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja tuleb 4-9, rannikul kuni 11 kraadi. Reede päeval püsib pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma. Puhub edelatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb 9-12 kraadi.

Laupäeva öösel on ilm pilves. Sajuala levib üle Eesti läänest itta ning sadu on kohati tugev. Puhub edela- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja tuleb 6-11 kraadi. Laupäeva päeval on tulemas pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 6-12, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja tuleb 9-12 kraadi.