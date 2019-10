Teisipäeval on oodata lörtsi kui ka lund.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati on sajuhooge nii vihma, lörtsi kui lumena. Võib ka tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul kuni seitse meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus miinus neljast kuni kraadini, rannikul tuleb kuni +4 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 2-7 meetrit sekundis ja laine kõrgus on 0,3-0,7 meetrit. Hooti sajab vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukast heani, paiguti tekib udu. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, sekka ka lörtsi. Tuul pöördub lõunakaarde 2-8 meetrit sekundis. Sooja on 4-8 kraadi.