Nädalavahetusel on oodata nii vihma- kui lörtsisadu

Ööl vastu laupäeva on Põhja-Eestis ja saartel pilves selgimistega ilm. Hooti sajab vihma ja lörtsi. Kesk-ja Lõuna-Eestis on muutliku pilvisusega ilm, on üksikute sajuhoogude võimalus. Puhub põhjakaare tuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on -2..+2, rannikul kuni +5°C.