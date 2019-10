Lähipäevadel võib tulla kuni neli kraadi külma

Reede öösel on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis sajab kohati hoovihma. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 2-7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, sekka ka lörtsi, sajuhood on peamiselt Põhja-Eestis. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis sajab hooti vihma ja lörtsi. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +3 kraadi, rannikul tuleb kuni 5 kraadi sooja. Päeval on pilves selgimistega ilm. Peamiselt Põhja-Eestis sajab hooti vihma ja lörtsi. Puhub põhja- ja kirdetuul 4-9, põhjarannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 3-8 kraadi.