Tormihoiatus: homme läheb ilm ohtlikuks

Oranži markeeringuga piirkondades on antud teise taseme tormihoiatus. Seal esineb tavatuid ilmastikunähtusi, mille puhul tuleb olla väga tähelepanelik ja teadlik võimalikest riskidest. Kollaseks värvitud piirkondades on esimese taseme hoiatus, mis tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.

FOTO: Riigi Ilmateenistus