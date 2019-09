Lähipäevil miinuskraade oodata pole

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kirde-Eestis võib hoovihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-7, saartel kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi, rannikul on sooja kuni 11 kraadi. Ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Pärastlõunal alates Edela-Eestist pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-10, rannikul puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 12-15 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma. Tuul pöördub kagust edelasse 5-10, rannikualadel puhanguti 12-15 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Ajuti sajab vihma. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 12-14 m/s. Sooja on 11-14 kraadi.