Homne ilm tuleb enamjaolt kuiv

Suuremõõduline kõrgrõhuala ulatub Norra ja Rootsi põhjaosast üle Soome ja Eesti Venemaa lõunaossa. Kõrgrõhkkonna kese paikneb homme Valgevene kirdeservas ja liigub sealt pikkamööda kagu poole. Enamasti on ilm kõrgrõhualas kuiv, kuid sedapuhku on kõrgemates õhukihtides Põhja-Venemaal võimas madalrõhkkond. See suunab meile põhja ja loode poolt niiskust, mistõttu on rohkesti pilvi ja pole välistatud mõni lühike vihmahoog.