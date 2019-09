Ilmateenistus lubab reedeks Eestisse lörtsisadu

Kolmapäeval kaugeneb madalrõhkkond Barentsi merele, aga selle lääneserva mööda pääseb põhjakaarest külm takistusteta lõuna poole liikuma. Niiskust tuleb ka juurde. Siin-seal sajab hoovihma, tihedamad on sajuhood rannikulähedastes maakondades, sisemaale jõudes muutuvad pilved õhemaks ja sajuhulk on väiksem ja mõni paik võib ka kuivalt läbi saada. Õhutemperatuur on öösel 2-7, maapinnal võib 0 kraadi lähedale langeda. Päeval on sooja 10-14 kraadi. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul, üksnes rannikul on võimalikud puhangud kuni 13 m/s.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil sajuhooge hõredamalt ja harvem, sagedamini võib vihma saada Lääne-Eesti. Loode- ja põhjatuul on mõõdukas õhtuni, siis tugevneb Lääne-Eesti rannikualadel puhanguti 14, saartel 17 m/s. Õhutemperatuur on öösel 1-6, maapinnal langeb kohati -2 kraadini, Rannikul jääb õhutemperatuur üle 10 kraadi, päeval tuleb 9-12 kraadi sooja.

Reedel liigub madalrõhulohk Soomest kagusse ja riivab ka Eestit. Sajuhooge on enam Ida-Eestis, lääne pool hõredamalt, aga vihma sekka võib ka lörtsi ja lumekruupe pudeneda. Tugev loode- ja läänetuul annab päeva peale järele. Õhutemperatuur on öösel 2-7, maapinnal pole välistatud langus 0 kraadi lähedale. Rannikul jääb temperatuur üle 10 kraadi, päeval tuleb 7-11 kraadi sooja.

Laupäeva öö hakul on kõrgrõhuharja mõjul vaid mõne üksiku vihmahooga. Läänekaare tuul on mõõdukas. Õhutemperatuur on öösel mandri sisealadel -1 kuni 5 kraadi, öökülmaoht on kõige suurem idapoolsetes maakondades. saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 5-11 kraadi. Päeval liigub Skandinaavia põhjaaladele madalrõhkkond ja laieneb servaga Läänemere äärde. Vihmasadu jõuab juba hommikuks saartele ja päeva peale laieneb üle Eesti. Pärastlõunal saartel pilved juba hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Edelatuul tugevneb hommikul, pärastlõunal pöördub saartest alates läände ja on ikka tugev. Õhutemperatuur tõuseb 10-14 kraadini, idapoolsetes maakondades on suurem osa ajast sooja alla 10 kraadi.

Pühapäeval tugevneb kõrgrõhuhari. Öö hakul sajupilved eemalduvad. Päev on selgema taevaga ja sajuta. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 7-12, rannikul kuni 14, päeval 14-19 kraadi.

Esmaspäeval ulatub kõrgrõhkkonna serv ikka Eesti kohale ja hoiab sajupilved eemal. Edela- ja läänetuul võib mõõdukalt tugev olla. Õhutemperatuur on öösel 7-12, rannikul kuni 15, päeval 15-19 kraadi.