Abiks jooksusõbrale: vaata, milline on ilm Tallinna Maratoni ajal

Öö vastu laupäeva on sajuta. Puhub edelatuul 4-5, puhanguti 8 m/s. Õhutemperatuur on 8..11 °C. Hommikupoolikul püsib ilm sajuta. Pärastlõunal sajab hoovihma. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-6, puhanguti kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 16..18 °C.