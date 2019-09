Lähipäevad toovad nii suvist sooja kui sügisest vihma ja tuult

Homme (7.09) laieneb madalrõhkkonna serv Läänemerele ja selle piirest jõuab sajuhooge eelkõige Lääne-Eestisse, ida pool suuremat sadu ei tule. Veidi tugevnevat lõuna- ja edelatuult on vaid saartel ja läänerannikul tunda. Õhusooja 15..19 kraadi.

Pühapäeva öö hoiab kõrgrõhkkond sajuta ning nõrgema lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on 7..12 kraadi. Päeval laieneb taas Läänemere poolt madalrõhkkonna sajupilvede serv meile lähemale, jõuab esmalt Liivi lahele, siis Saare- ja Hiiumaale ning sealt edasi mandrile. Idapoolsetesse maakondadesse ei tarvitse sajud enne hilisõhtut jõuda. Idakaare tuul tasapisi tugevneb. Õhutemperatuur on 16..21 kraadi.

Esmaspäeva öösel laieneb madalrõhkkond ühes hoogsajupilvede ja äikesega üle Eesti. Puhub tugev ida- ja kagutuul. Õhutemperatuur on 11..16 kraadi. Päeval tihedam sajupilvede mass eemaldub ning meil muutub taevas selgemaks, vihmahooge võib vaid üksikuid olla. Saabuvas soojemas õhumassis tõuseb temperatuur 21..24 kraadini, vaid meretuulele avatud rannikul jääb 20 kraadi alla.

Teisipäeval hoiab kõrgrõhkkond pilvekihi õhukese ja ilma sajuta. Mõõdukas lõunakaare tuules on öö temperatuuriga 12..17, päevasoe kerkib 22..26 kraadini, vaid meretuulega rannikul on pisut jahedam.

Kolmapäeva öö ja tõenäoliselt ka ennelõuna püsib ilm kõrgrõhkkonna abil sajuta. Päeva peale aga suureneb Läänemere poolt madalrõhkkonna mõju, taevasse lisandub pilverünki ja pärastlõunal suureneb hoovihma ja äikese võimalus. Õhutemperatuur on öösel 11..16, päeval 17..22 kraadi, sajuhoogude all langeb paari-kolme kraadi võrra.

Neljapäeval laieneb madalrõhkkonna serv ühes vihmapilvedega Eesti kohale. Edelatuul tõuseb tugevamaks. Õhutemperatuur on öösel 10..14, rannikul kraad-paar enam, päeval 16..20 kraadi.

Reedel jõuab Norra merele väga aktiivne madalrõhkkond, mis tõenäoliselt on saanud energiajääke Ameerika rannikult tulnud orkaanidelt. Pikal teel üle Atlandi on need vihasema jõu ära kulutanud ja märksa taltsamaks muutunud. Norra rannikul võivad siiski tuuleiilid üle 30 m/s paisuda. Meist jääb möllav keeris kaugele ja Läänemere äärde laienev serv tõstab edelatuule sisemaal iiliti 15, rannikul üle 20 m/s. Toob mõnesse kohta hoovihma. Soojanivoo jääb enamasti alla 20 kraadi piiri.