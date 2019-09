Homme tuleb kuni 27 kraadi sooja, mitmel pool on äikest

Ööl vastu esmaspäeva on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Puhub kagutuul 2-8, rannikul puhanguti 11 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 18 kraadi. Hommikupoolikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama, vihmahood levivad õhtuks Kesk-Eestini. Mitmel pool on äikest. Puhub kagu- ja lõunatuul 3-9 m/s, Lääne-Eestis pöördub järk-järgult läänekaarde 5-11, õhtul Liivi lahel loodetuul puhanguti 15 m/s. Sooja on 22-27, saartel ja läänerannikul 16-21 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab mitmel pool hoovihma, hommikuks sadu lakkab. Tuul pöördub kõikjal läänekaarde 3-9 m/s. Sooja on 10-16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib sadada hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-9, õhtul saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Ööl vastu kolmapäeva on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ning sadu lakkab. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-20 kraadi.