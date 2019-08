Uuel nädalal ootab ees ilus rannailm, temperatuur kerkib 27 kraadini

Laupäeva öösel liigub madalrõhkkond üle Soome itta ja selle serva mööda liigub üle Eesti vihmapilvi. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse ning ulatub puhanguti 15 m/s. Päeval algab Läänemere ümbruses aeglane õhurõhu tõus ja kõrgrõhkkonna tugevnemine. Hommikupoolikul sajab mõnes kohas veel hoovihma, keskpäevast alates loode poolt alates taevas selgineb. Läänekaare tuul nõrgeneb. Sooja on öösel 12-17, päeval 18-23 kraadi.

Pühapäeval tugevneb jõuliselt kõrgrõhkkond, hajutab pilved ja hoiab ilma kuiva. Tuul rahuneb. Öösel on sooja 6-11, rannikul kuni 15, päeval 18-23 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeval liigub kõrgrõhkkond Eesti idapiiri taha, aga selle lääneserv katab ikka Läänemere ümbrust. Ilm on kuiv ja laialdaselt selge taevaga. Tuul puhub öösel lõunakaarest, päeval läänekaarest ja on mõõduka tugevusega. Öösel on sooja 9-12, rannikul kuni 15 kraadi, päeval tõuseb 20-25 kraadini.