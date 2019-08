Lähipäevil jäävad õhusooja maksimumid 22 ja 24 kraadi vahele

Teisipäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub edelatuul 3-9 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja lõunatuul 2-8 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, võib olla äikest, õhtul sadu hõreneb ja selgeneb. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.