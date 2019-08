Lähipäevadel kerkivad õhusooja maksimumid 23 kraadini

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, õhtu poole jäävad sajuhood harvemaks. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti 15 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on 15-20 kraadi.

Reede öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub läänest lõunakaarde ja puhub 3-8 m/s. Sooja on 5-11, rannikul kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.