Ilmaprognoos: milliseks kujuneb järgmine nädal?

Tõusva õhurõhu toel on homme, laupäeval, Eestis mõnus rahulik suvepäev temperatuuriga 20..24°C. On nii päikest kui arenevaid pilverünki, millest mõni üksik võib pärastlõunal ka vihmarabina anda, kuid sajuhulk on tõenäoliselt üsna väike.

Õhtul aga annab lähenevast ilmamuutusest märku saartel pilve tõmbuv taevas ja vihm, mis järgneval ööl laieneb mandrile – vaid äärmine kagunurk võib veel sajuta jääda.

Pühapäev on sagedaste vihmahoogudega, võib olla ka äikest. Tuul on tugev, puhub kagust, päevaks pöördub edelasse, ulatub sisemaal puhanguti 12, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on sisemaal 13..15°C piires, rannikul kuni 18°C, päeval 17..20°C ja Kagu-Eestis, kus sajuhooge vähem, seal võib tõusta 22°C ümbrusse.

Esmaspäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öö hakul sajab mandril veel kohati hoovihma, keskööks taevas selgineb ja ilm on sajuta. Päeval tekib pilverünki ja mõnest üksikust võib ka hoog vihma tulla. Edelatuul ulatub veel puhanguti 14 m/s ja seda eelkõige rannikul, õhtu poole jääb ilm vaiksemaks. Õhutemperatuur on öösel 11..14, rannikul kuni 17, päeval 19..23°C.

Teisipäeva öö on selgem ja sajuta. Õhutemperatuur on 11..16°C. Päeval laieneb üle Eesti madalrõhkkonna serv ja toob sajuhooge. Tänastel andmetel kujuneb vihmasadu laialdasemaks alles õhtupoolikul. Tuul pöördub läänekaarde ja võib tugevneda. Õhutemperatuur on 18..21°C ja kus pärastlõunani sajuta vastu peab, seal tõuseb veel paar-kolm kraadi kõrgemale.

Kolmapäeval koondub madalrõhkkond Skandinaavia põhjaalade kohale ja selle serva mööda jõuab meile jahedamat õhku ega lase termomeetrinäitudel üle 20°C kerkida. Lisaks lõõtsub tugev edelatuul, puhanguid sisemaal 14, rannikul 18 m/s. Sajuhooge on öösel hõredalt, päeval laialdasemalt, kuid kiires edelavoolus liikuvaist pilvedest kujunevad sajuhood üürikeseks.

Neljapäeval on tõusva õhurõhu foonil pilvekiht hõredam. Kohatiste vihmahoogude võimalus aga püsib. Edela- ja läänetuul on ikka võrdlemisi tugev ja seda eriti Soome lahe ääres. Õhtul peaks tuul taltuma. Õhutemperatuur on öösel 10°C ümber, päeval 17..20°C.