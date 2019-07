Ilmad muutuvad jahedamaks

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. On üksikute hoovihmade võimalus. Puhub muutliku suunaga tuul 2–7, õhtupoolikul põhjarannikul kirdetuul 10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 18–23, Lääne-Eestis kuni 25 kraadi.