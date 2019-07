Uus nädal algab äikese ja tugeva vihmasajuga

Esmaspäeval jõuab Eesti kohale rahumeelne madalrõhulohk, mis toob enamikesse Eesti paikadesse kosutavat vihma. Mõnel pool on ka äikest ja sadu tugev, kuid tuul hoiab end vaos. Kirde-Eestis, mis veel eelmisest vihmast toibub, on sajupilvi kõige hõredamalt.

Esmaspäeval on Lääne- ja Lõuna-Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja sadu on kohati tugev. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 17-22 kraadi.