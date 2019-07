Järgmine nädal toob hoovihma

Ida-Eesti taeva pilvise hoidnud ja vihma jaganud madalrõhuala eemaldub meie ilmakaardilt, siiski võib see laupäeval Ida-Eestis veel paiguti sortsu vihma anda. Pühapäevaks pilvisus kõikjal hõreneb ja tõotab tulla südasuviselt soe rannailm. Tuul on sisemaal nõrk ja sooja tuleb laupäeval 20..24 kraadi, pühapäeval 24..27 kraadi, vaid rannikul, kus tuul veidi tugevam, jääb termomeetri näit 20 kraadi lähedale. Öösiti on sooja 9..13, rannikul kuni 16 kraadi.

Esmaspäevaks laieneb Skandinaaviast üle Läänemere meile madalrõhulohk ja öö on saartel vihmane, päevaks laieneb madalrõhulohk üle Baltimaade ja vihmahooge jagub pea kõikjale. Kõige tugevamad sajuhood tabavad tõenäoliselt Lääne- ja Lõuna-Eestit ning ka äikeseoht on suur, kõige väiksem on sajuvõimalus Kirde-Eestis. Õhumass meie kohal on soe ja nii tuleb sooja esmaspäeval 20..25, vaid vihmapilvede all tuleb leppida veidi madalama temperatuuriga.

Alates teisipäevast õhurõhk tõuseb, pilvisus hõreneb ning hoovihma võimalus püsib veel Lõuna-Eestis. Puhub valdavalt nõrk põhjakaare tuul. Sooja on öösel 12..17, päeval 23..27 kraadi, meretuulega rannikul on veidike jahedam.