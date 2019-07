Teisipäeval tuleb kuni 20 kraadi sooja

Teisipäeval (16.07) on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, sadu võib kohati tugev olla ja on äikest. Puhub ida- ja kagutuul 3-9, saartel ennelõunal läänetuul 5-10, puhanguti 14 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 16..20, Ida-Eestis kuni 22 kraadi.