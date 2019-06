Nädalavahetusel on oodata kuni 26 soojakraadi

Laupäeval (15.06) õhurõhk Läänemere ümbruses tõuseb. Öösel sajab Ida-Eestis veel kohati hoovihma ning mitmel pool tekib udu, kuid päeval on sajuvõimalus väga väike. Puhub valdavalt mõõdukas lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel 10 kuni 15, päeval 18 kuni 24 kraadi.

Pühapäeval (16.06) määrab ilma kõrgrõhuala, päev püsib valdavalt sajuta, öösel on paiguti udu. Tuul on muutliku suunaga ja nõrk. Õhutemperatuur jääb öösel 9 kuni 15, päeval 21 kuni 26 kraadi vahele, rannikul on sooja kohati paari kraadi võrra vähem.