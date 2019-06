Ilmateenistus hoiatab öise äikese, tugeva vihmasaju ja tormi-iilide eest

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt jõuab ööl vastu 12. juunit Saare- ja Hiiumaale sajuala koos äikesega, mis levib edasi mandrile. Sadu on kohati tugev, võib tulla rahet ja äikesega kaasnevad tuuleiilid võivad ulatuda üle 20 m/s.

Homme päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest. Puhub kirde- ja idatuul 5-11, rannikul puhanguti 15-17 m/s. Õhutemperatuur on 15..20, Lõuna-Eestis kuni 23°C.