Uus nädal algab sademeteta

Esmaspäeval (10.06) tugevneb kõrgrõhkkond ja liigub Eesti kohale. Öö on selge taevaga, päeval tekib küll pilverünki, aga ilm püsib sajuta. Läänekaare tuul öösel nõrgeneb ja on päeval mõõduka tugevusega. Õhutemperatuur on öösel 9 kraadist sisemaal 13 kuni 14 kraadini rannikul, päeval 20 kuni 24 kraadini, meretuulega rannikul on jahedam.

Teisipäeval (11.06) avaldab Läänemere poolt survet madalrõhkkond ja kõrgrõhkkond suundub Venemaa kohale. Edelavool toob kaasa niiskust. Öö on rahulik ja üksikute vihmahoogudega ning need on enamasti nõrgad. Päeval on sajuhooge laialdaselt ja õhtu poole on võimalik ka äike. Idakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur jääb öösel 10 kuni 15 kraadi vahele, päeval jõuab soojem õhumass ja termomeetrinäidud tõusevad 19 kuni 24 kraadini, pärastlõunal kuni 27 kraadini.

Kolmapäeval (12.06) jääme kahe rõhuala piirimaile: Läänemerelt laieneb madalrõhkkonna serv Eestini, Karjala poolt on vastas kõrgrõhkkond. Hoovihm ja äike on väga tõenäolised. Tuul puhub idakaarest, õhtupoolikul võib põhjakaarde pöörduda ja tugevneda. Õhutemperatuur on öösel 13 kuni 18, päeval 17 kraadist põhjarannikul 25 kraadini sisemaal. Kuid kui soe õhumass jõulisem on, siis tõuseb Lõuna-Eestis veel 30 kraadi lähedale.

Neljapäeval (13.06) saavutab tõenäoliselt jahedama õhuga kõrgrõhkkond ülekaalu. Kohati sajab hoovihma. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur jääb öösel 8 kuni 13, päeval 16 kuni 21 vahele, Lõuna-Eestis võib õhusoe ka 25 kraadi lähedale tõusta.