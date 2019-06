Kuumarekordid purunesid mitmel pool Eestis

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma, on äikeseoht. Puhub kagu- ja idatuul 2-7 m/s, äikese ajal võib olla tugevaid tuulepuhanguid. Õhutemperatuur on 27..32, meretuulega rannikul kuni 22°C.

Laupäeval on hommikupoolikul vähese, päeval vahelduva pilvisusega ilm. Alates keskpäevast sajab mitmel pool hoovihma ja on äikest. Puhub lõunakaare tuul 2-8 m/s, äikese ajal on tugevaid puhanguid. Õhutemperatuur on 25..30, rannikul kohati 19..22°C.