Ilmateenistus: juuni algus on eriti soe, kuu teisel poolel ilm jaheneb

Jaanikuu keskpaiku on põhja poolt oodata paariks päevaks jahedamat õhumassi. Seejärel taastub juunile tavapärane läänevool. Ilm on mõõdukalt soe ja aeg-ajalt sajab vihma.

Kuu keskmine õhutemperatuur tuleb keskmisest kõrgem (norm 13,1..15,5°C). Sademeid on normi piires (norm 47..87 mm), kusjuures kogu perioodi vältel sajab aeg-ajalt hoovihma ja on äikest, kuid sajusummad on piirkonniti väga erinevad, kuivem on kuu esimene pool.