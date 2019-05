Suvesoojus tuleb tagasi: uuel nädalal on oodata kuni 27 soojakraadi

Reede öösel pilvisus tiheneb. Pärast keskööd alates saartest sajab vihma ja sadu levib edasi itta. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5-11, rannikul puhanguti 16 m/s. Sooja on 6-11. Päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Keskpäeval saartelt alates ilm selgineb ja sajud lõpevad. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 11-17 kraadi.

Laupäeva öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3-9, öö hakul põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 4-10 kraadi, maapinnal langeb õhutemperatuur kohati 0 kraadi lähedale. Päeval on vähese või vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul jõuab läänest kohale uus vihmasadu. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, õhtul saartel puhanguti kuni 14 m/s. Sooja on 15-20, rannikul kohati 12 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, puhanguti 14 m/s. Sooja on 8-13 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-10 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Järgmise nädala esmaspäeva öö on tugevneva kõrgrõhkkonna mõjul sajuta. Tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb selgineva taeva all 3-9, maapinna kohal 0 kraadi lähedale. Päeval avaldab lääne poolt survet madalrõhkkond ja selle piirest jõuab pilverünki ning kohati võib vihma sadada, tõenäosus on suurem Põhja-Eestis. Lõunakaare tuul tugevneb. Sooja on 18-22 kraadi, meretuulega rannikul on jahedam.

Teisipäeval muutub kõrgrõhkkond Venemaal tugevamaks, selle mõju Eestile suureneb ja ilm on suurema sajuta. Puhub mõõdukalt tugev lõunakaare tuul. Kui lõunakaarest jõuab soe õhumass, siis öösel on sooja 10-15, päeval 20-25 kraadi, kohati võib veel kraad-paar kõrgemale tõusta.