Eeloleva nädala esimene pool toob vihma ja päikesepaistet

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärast keskööd sajuvõimalus aga väheneb. Puhub läänekaaretuul 5-10, rannikul puhanguti 15 m/s. Sooja on 4-9 kraadi. Emaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma, pärastlõunal levib vihmasadu läänest itta. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10 m/s, õhtuks pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 11-16 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 7-12 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, õhtuks saju levikuala aga laieneb. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s, õhtuks pöördub tuul itta. Sooja on 15-21 kraadi.