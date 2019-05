Pühapäev tuleb vihmane

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab kohati hoovihma. Puhub lääne- ja edelatuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti kuni 14 m/s, hommikul pöördub tuul lõunakaarde. Sooja on 5-10 kraadi.

Peipsi järvel puhub edela- ja läänetuul 5-10 m/s. Lainekõrgus on 0,5-1,0 meetrit. Öö hakul võib hoovihma sadada ja nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 7-9 kraadi.