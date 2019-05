Ilmatark: jaaniõhtul peaks kuivalt läbi saama ning rannailma on oodata paari nädala pärast

Kamenik rääkis «Ringvaates», et praegust ilma jahenemist on põhjustanud jugavoolud, mis parajasti Eesti kohal liiguvad.

«Tegelikult meil on kuskil 10 kuni 12 päeva sellist jahedat ja sajust ilma. Ilmselt juuni esimese nädalaga hakkab ilm paranema,» prognoosis Kamenik. Seda kinnitab tema sõnul ka jugavoolude liikumine 9-12 kilomeetri kõrgusel maapinnast.

Kamenik selgitas, et kui jugavoolud on Eesti kohal, siis tähendab, et ilm on sajune ja tuuline. Kui vool läheb põhja poole, siis tavaliselt ilm on kuiv ja soe ning kui lõuna poole, siis kuiv, aga jahe.

Küsimusele, millal ikkagi taas soojaks läheb, vastas ilmatark, et arvatavasti peaks see toimuma 7. ja 10. juuni vahel. Siis on päeval õhusooja taas üle 20 kraadi.