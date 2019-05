Lähipäevil kerkib õhusoe maksimaalselt 16 kraadini

Laupäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Enne keskööd sajab Ida-Eestis kohati hoovihma ja on äikeseoht. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde ja puhub kaks kuni kaheksa meetrit sekundis. Sooja on 6-12 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Hommikul hakkab alates saartest vihma sadama ja on äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 13-18 kraadi.