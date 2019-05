Ilmateenistuse prognoos: maikuu esimene pool ilusa ilmaga ei rõõmusta

Prognoosi kohaselt tuleb kuu keskmine õhutemperatuur normi piires (norm 8,7..11,9°C). Sademeid on normi piires (norm 30..55 mm).

Kuu esimesel poolel on ülekaalus madalrõhualad. Sageli sajab vihma, kuu algul ka lörtsi, kuid sajuhulgad ei ole eriti suured.

Õhutemperatuurifoon on mai algul tavapärasest madalam. 10. mai paiku peaks ilm soojenema. Kuu teisel poolel on oodata Venemaa kõrgrõhuala laienemist Eestisse. Sademeid on vähe ja lõunavoolus saabub sooja, mis tõstab õhutemperatuuri ajuti 20 kraadi ümbrusesse. Kuu lõpul muutub ilm niiskemaks ja jahedamaks.