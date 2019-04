Nädala lõpus võib lund sadada

Kui homsel tööpühal on sooja 14-18, rannikul kohati 10 kraadi, siis nädala lõpus muutub ilm oluliselt jahedamaks.

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb. Alates Loode-Eestist hakkab vihma sadama. Puhub lõuna- ja edelatuul 4-9, puhanguti 13 m/s, saartel pöördub tuul loodesse ja põhja. Sooja on 3-8 kraadi. Päeval on valdavalt pilves ilm. Sajab vihma, õhtul võib sekka tulla ka lörtsi. Tuul pöördub kõikjal läände ja loodesse ning puhub 6-11, puhanguti 15, õhtul saartel kuni 17 m/s. Sooja on 4-9, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Reede öösel on pilves ilm. Sajab vihma, lörtsi ja lund, hommikul jääb sadu harvemaks. Öö hakul puhub edela- ja läänetuul, pärast keskööd lääne- ja loodetuul 6-10, puhanguti 14 m/s, saartel ja rannikul 9-14, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +4 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lääne- ja edelatuul 5-11, puhanguti 14-18 m/s. Sooja on 3-7 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Tuul pöördub lõunakaarde ja nõrgeneb 2-8 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, rannikul tuleb kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on 4-9 kraadi.