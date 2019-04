Kolmapäeval tuleb jahe ja sajune ilm

Öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, kohati sekka ka vihma. Paiguti on udu. Mandri siseosas puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s, saartel ja rannikul loode- ja põhjatuul 5-10, puhanguti kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -1 kuni +2 kraadi.

Peipsi järvel puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Laine kõrgus on jäävabas osas 0,3-0,9 meetrit. Sajab lörtsi ja lund, sekka ka vihma. Kohati on udu. Nähtavus on mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.

Päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja lund, kohati sekka ka vihma. Päeva jooksul lääne poolt alates saju võimalus väheneb. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja põhja, puhudes 3-9, rannikualadel puhanguti 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +5 kraadi.