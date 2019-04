Talv näitab veel hambaid: järgmisel nädalal sajab lund ja lörtsi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka tuleb ka lörtsi. Ida-Eestis puhub lõunakaaretuul, Lääne-Eestis läänekaaretuul 2-7, rannikul kuni 10 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves, üksikute selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, sekka ka lörtsi. Tuul pöördub kõikjal läänekaarde kiirusega 2-7, rannikul kuni 10 m/s, saartel tugevneb õhtu poole loodetuul puhanguti 12 m/s. Sooja on 3-8, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Teisipäeva öösel on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, sekka tuleb ka lund. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel loodetuul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Teisipäeva päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab vihma ja lörtsi, sekka tuleb ka lund. Puhub läänekaaretuul 3-9, rannikul puhanguti 12, saartel loodetuul kuni 15 m/s. Sooja on 1-4, Kagu-Eestis kuni 6 kraadi.