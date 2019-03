Lähipäevad pakuvad kohati kuni üheksa soojakraadi

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Öö hakul sajab Ida-Eestis lörtsi ja vihma. Puhub läänekaare tuul 4-10, põhjarannikul lääne- ja loodetuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb.

Õhutemperatuur on vahemikus miinus ühest kuni pluss kahe kraadini. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Puhub lääne- ja edelatuul 3-9, saarte rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on neli kuni üheksa kraadi, rannikul kohati kaks kraadi.

Reede öö hakul on pilves selgimistega ilm ning kohati sajab vähest vihma. Pärast keskööd sajud lakkavad ja taevas selgineb. Puhub lääne- ja loodetuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, põhjarannikul 7-12, puhanguti kuni 18 meetrir sekundis.

Õhutemperatuur on vahemikus miinus ühest kuni pluss kolme kraadini. Päeval on päikesepaisteline ilm. Õhtuks Lääne-Eestis pilvisus tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Puhub lääne- ja loodetuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, ennelõunal põhjarannikul 7-12, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis, õhtul pöördub saartelt alates lõunakaarde. Sooja on kaks kuni seitse kraadi.

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb kõikjal. Saartelt algav sadu laieneb üle Eesti, sajab lörtsi ja lund, lääne pool läheb sadu üle vihmaks. Puhub lõunakaare tuul 2-8, saartel ja Liivi lahe ümbruses tugevneb lõuna- ja edelatuul, põhjarannikul lõuna- ja kagutuul 6-11, puhanguti 15 meetrit sekundis.