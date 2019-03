Eeloleva nädala algus toob taas kuni 10 külmakraadi

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi, rannikul paiguti ka vihma. Puhub ida- ja kagutuul, saartel lääne- ja edelatuul viis kuni kümme meetrit sekundis, puhanguti 14 meetrit sekundis. Põhja- ja Ida-Eestis kolm kuni kaheksa kraadi külma, saartel ja Lõuna-Eestis on õhutemperatuur nullist kuni pluss kahe kraadini. Esmaspäeva päeval on peamiselt pilves ilm. Ennelõunal sajab kohati lund ja lörtsi, pärastlõunal laieneb edelast uus lörtsi ja vihmasaju ala õhtuks üle maa. Puhub lõunakaaretuul neljast kuni üheksa meetrit sekundis. Õhutemperatuur on miinus ühest kuni pluss kolme kraadini.

Teisipäeva öösel on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, kusjuures sadu võib paiguti tugev olla. Tuul pöördub lõunast edelasse ja tugevneb hommikuks 7-11, saartel puhanguti 15 meetris sekundis. Õhutemperatuur on miinus ühest kuni pluss kolme kraadini. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lörtsi ja vihma, pärastlõunal läheb sadu Põhja-Eestist üle lumeks. Tuul pöördub edelast loodesse ja põhja kolm kuni kaheksa, saartel ja rannikul 7-11, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on pluss ühet kuni pluss neljani, pärastlõunal läheb külmemaks ja õhtuks on oodata õhutemperatuuri nullist kuni miinus viie kraadini.