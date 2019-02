Esmaspäeval võib näha Läänemerel kuni neljameetriseid laineid

Ilmateenistus hoiatab Läänemere põhjaosas puhuva lääne- ja loodetuule eest, mis ulatub puhanguti 14-17 meetrit sekundis. Öösel tugevneb tuul 22 meetrit sekundis. Lainekõrgus on pühapäeval 1,5-2,5 meetrit, esmaspäeval kaks kuni neli meetrit.

Väinamerel ja Liivi lahe põhjaosas puhub edela- ja läänetuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Lainekõrgus on Liivi lahel 1-2 meetrit. Soome lahel puhub edela- ja läänetuul puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 1-2,5 meetrit.

Läänemere põhjaosas puhub lääne- ja loodetuul 9-12, puhanguti 14-17 meetrit sekundis. Esmaspäeva öösel tugevneb loodetuul 12-17, puhanguti 22 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 2-4 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus varieerub mõõdukast heani.

Soome lahel puhub edela- ja läänetuul, õhtul pöördub tuul loodesse kiirusega 8-13, puhanguti 15-18 meetrit sekundis. Esmaspäeva hommikul ulatub lääneosas tuul kuni 22 meetrit sekundis. Lainekõrgus on 1,5-3 meetrit. Ilm on sajuta ja nähtavus on mõõdukast heani.