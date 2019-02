Teisipäev toob väheseid pluss- ja miinuskraade

Öösel on pilves ilm. Tihe vihma- ja lörtsisadu asendub järk-järgult lumega. Mitmel pool on udu. Hommikuks saartel sadu lakkab ja ilm selgineb. Tuul on Ida-Eestis nõrk ja muutliku suunaga, Lääne-Eestis tugevneb loodetuul 7-12, rannikul puhanguti 15, saartel kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi, hommikuks langeb vahemikku 0 kuni -2 kraadi. Teedele tekib kiilasjää.

Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul, hommikuks pöördub läänekaarde 2-7 m/s. Sajab lörtsi ja vihma, hommiku poole lörtsi ja lund. Mitmel pool on udu. Nähtavus on halb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +1 kraadi, hommikuks langeb 0 kuni -1 kraadini.

Hommikupoolikul on saartel ilm selge ja kuiv. Mandril on pilvine. Paljudes kohtades sajab lund, sekka lörtsi. Kohati tuiskab. Ida-Eestis püsib udu. Pärastlõunal taandub sadu järk-järgult itta ning ilm selgineb. Loodetuul tugevneb kõikjal 7-12, puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s, õhtul tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -2 kraadi, pärastlõunal temperatuur langeb. Teedel on kiilasjää.

Peipsi järvel tugevneb hommikupoolikul loodetuul, mis puhub 7-12, pärastlõunal puhanguti 15 m/s. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab, õhtuks sadu taandub. Hommikul püsib udu. Nähtavus on halb, pärastlõunal paraneb. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -1 kraadi.