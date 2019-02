Veebruar tuleb keskmisest külmem, õhutemperatuur langeb -25 kraadini

Veebruari paljuaastane keskmine õhutemperatuur on -1,8 kuni -6 kraadi, keskmine sademete hulk on 26-43 millimeetrit.

Veebruarikuu esimestel päevadel liigub piki Läänemerd põhja poole aktiivne madalrõhkkond. Ajuti sajab lund, lörtsi ja vihma. Õhutemperatuur on nullilähedane. Pärast 5. veebruari saavad Läänemere ümbruses ülekaalu kõrgrõhkkonnad ja sademete tõenäosus väheneb. Tuul puhub valdavalt idakaarest. Õhutemperatuur langeb öösiti -5 kuni -10, sisemaal ajuti -15 kraadini, päeval on valdavalt -2 kuni -8 kraadi.

Ülejäänud kahel kolmandikul veebruarist on tõenäoliselt ilma määramas kõrgrõhualad. Vahetevahel on kõrgrõhuala kese Skandinaavia kohal, sel juhul pöördub õhuvool kirdesse ja toob Eestisse väga külma õhku Venemaa põhjaaladelt. Sadude tõenäosus on väike.