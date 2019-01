Reedel tuleb valdavalt miinuskraadidega ilm

Öösel on pilves selgimistega ilm ja paiguti on udu. Hommikul jõuab Lõuna-Eestisse lumesadu. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, hommikuks tugevneb saartel ja rannikul puhanguti 14-18 m/s. Külma on 3-8, selgimiste korral kohati 12 kraadi.