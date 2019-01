Maanteeamet hoiatab jäite eest

Neljapäeval tuleb miinuskraadidega ilm

Nädala lõpus pöörab ilm taas sulale

Laupäeval on pilves ilm ning kohati sajab lund ja on tuisku. Puhub idatuul 6-11, rannikul ja saartel iiliti 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi, saartel on õhutemperatuur 0 kraadi lähedal. Päeval on pilves ilm. Õhtul saabub saartele uus sajuala ja levib mandrile. Kohati on jäidet. Puhub idatuul 6-11, rannikul ja saartel iiliti 15 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.