Lähipäevad pakuvad nii parajat pakast kui ka väheseid plusskraade

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab lund. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Külma on 3 kuni 8, paiguti 12 kraadi. Päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 2 kuni 7, kohati kuni 10 kraadi.

Reede öösel pilvisus tiheneb. Hommikul alates Lõuna-Eestist hakkab lund sadama ja tuiskab. Puhub idatuul 6 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 10 kraadi. Päeval on pilves ilm. Sajab lund ning paiguti tuiskab. Puhub ida tuul 6 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Termomeeter näitab -4 kuni 0 kraadi.

Laupäeva öösel on pilves ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub ida ja kagutuul 5 kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni -4 kraadi. Päeval on pilves ilm. Alates Lõuna-Eestist sajab lund, lörtsi, kohati vihma ning on jäiteoht. Puhub ida- ja kagutuul 6 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis.Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi.