Ettevaatust: teisipäeval võib ilm kohati sulale minna

Öösel on pilves ilm. Öö hakul lumepilved eemalduvad ja on pinnatuisku. Vastu hommikut jõuab lõuna poolt uus tihedam lumesadu. Puhub kagutuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 16 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb veidi. Külma on 5 kuni 9, öö hakul Ida-Eestis kuni 12, saarte rannikul paiguti 2 kraadi.

Peipsi järvel puhub kagutuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, hommikuks nõrgeneb veidi. Öö hakul sajab lund ja on pinnatuisku. Nähtavus on mõõdukas, sajus halb. Külma on 7 kuni 9, öö hakul kuni 12 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Sajab lund ja ennelõunal ka tuiskab. Pärastlõunal tuleb saartel ka lörtsi ning on jäidet. Puhub kagutuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis, pärastlõunal pöördub tuul lõunasse, saartel ka edelasse ning nõrgeneb. Külma on 1 kuni 5 kraadi, kuid saarte rannikul võib termomeeter ka kraad sooja näidata.