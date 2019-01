Õhutemperatuur langeb öösel kuni 25 külmakraadini

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund ja paiguti võib tekkida udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Külma on 15-20, kohati 25, rannikul 7-13 kraadi.

Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Tuul pöördub kagusse ja itta 2-7 m/s. Õhtul tugevneb tuul saartel 7-12, puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 11-16, paiguti kuni 20 kraadi, saartel ja kohati rannikul 5-10 kraadi.

Pakane taandub mõne päevaga

Ööl vastu esmaspäeva hakkab pilvisus tihenema. Alates Lääne-Eestist hakkab lund sadama ja tuiskama. Kagu- ja idatuul tugevneb 5-10, puhanguti 14, rannikualadel 8-13, puhanguti 18 m/s. Külma on 13-18, öö hakul Ida-Eestis kuni 20, saartel 5-10 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves ilm. Lumesadu laieneb itta ja tuiskab. Puhub kagu- ja idatuul 5-10, puhanguti 14, rannikualadel 8-13, puhanguti 18 m/s. Külma on 6-11, saartel 2-7 kraadi.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikualadel puhanguti kuni 16 m/s. Külma on 5-10, saartel 0-5 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves ilm. Sajab lund ja tuiskab, Lääne-Eestis tuleb ka lörtsi ja esineb jäidet. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-9, rannikualadel puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni -5 kraadi.