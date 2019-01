Külm läheb aina krõbedamaks: temperatuur langeb -25 kraadini

Laupäeva öösel pilvisus tiheneb ja pärast keskööd sajab lund. Puhub kagu- ja idatuul kolm kuni üheksa meetrit sekundis. Külma on miinus 8-13, rannikul kohati miinus 5 kraadi.

Päeval on enamasti pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, pärastlõunal jäävad sajuhood harvemaks. Puhub idakaare tuul kolm kuni kaheksa meetrit sekundis. Külma on –7...–12, rannikul kohati –5 kraadi.

Pühapäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest lund. Puhub valdavalt idakaare tuul 3–8 meetrit sekundis. Külma on –12...–17 kraadini, kohati kuni –22 kraadini.

Päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis. Külma on –10...–15 kraadi, rannikul kohati –6 kraadi.

Esmaspäeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Tuul pöördub itta ja kagusse ning puhub 2–8 meetrit sekundis, saartel hommikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Külma on –15...–20 kraadi, kohati –25 kraadi, rannikul –7...–13 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Mitmel pool on pinnatuisku. Kagu- ja idatuul tugevneb 5–12, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on