Kirde-Eestis katab maad poolemeetrine lumevaip, Sõrves võib praegu suusatamisest vaid unistada

Ka Kagu-Eestis on kohati lumi peaaegu põlvini. Tuulemäel on lund 40 cm, Otepääl 33 cm, kuid Valgas 22 cm ja Võrus kõigest 17 cm.

Kõige vähem on lund Saaremaal Sõrves, kus seda on praegu vaid ühe sentimeetri jagu. Kihnus ja Ruhnus on 4 cm, Pärnu-Saugas 12 cm ning Lääne-Nigulas 13 cm lund.