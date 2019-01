Nädala keskpaik muutub taas tormiseks

Ööl vastu esmaspäeva on pilves ilm. Sajab lund ja lörtsi ning kohati tuiskab. Puhub lõuna- ja kagutuul 4-10, rannikul puhanguti 13 m/s. Hommikul pöördub tuul saartel loodesse ja tugevneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +1 kraadi. Valitseb jäiteoht. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja lörtsi, pärastlõunal sajuhood hõrenevad. Tuul pöördub lääne poolt alates läände ja loodesse kiirusega 4-10, saartel ja rannikul 9-15, puhanguti kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +1 kraadi. Jätkuvalt valitseb jäiteoht.

Teisipäeva öösel tuleb pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja kohati tuiskab. Puhub loodetuul 5-11, saartel ja rannikul puhanguti 15-18 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Külma on 5-10, kohati -12, saartel 1-4 kraadi. Teisipäeva päeval on samuti pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lund ja võib tuisata. Puhub läänekaaretuul 3-9, saartel puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-7 kraadi.

Kolmapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, hommikul põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 5-10, kohati -12, saartel 1-4 kraadi. Kolmapäeva päeval on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab kerget lund. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, põhjarannikul puhanguti kuni 15 m/s. Külma on 1-6 kraadi.