Kolmapäeval sajab ja tuiskab igal pool Eestis

Ilmateenistus andis teisipäeva õhtul tugeva tuule tõttu Lääne-Eestile teise taseme hoiatuse ja ülejäänud Eestile esimese taseme hoiatuse.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning sellega peaks arvestama, kui tegevus on ilmast mõjutatud. Teise taseme hoiatuse korral on ilm ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleks olla tähelepanelik ja jälgida ilmaprognoosi. Järgima peaks kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.

Ilmateate järgi hakkab juba öösel lund sadama ja tuiskama. Saartel ja läänerannikul puhub loode- ja põhjatuul 17 kuni 22, puhanguti 27, saarte rannikul aga ka kuni 30 meetrit sekundis.

Päeval jätkub sadu ja tuisk igal pool Eestis. Puhub põhjatuul 10 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Saartel ja läänerannikul puhub põhjatuul 17 kuni 22, puhanguti 27, saarte rannikul kuni 30 meetrit sekundis. Ilmateenistus hoiatab, et tuules ja tuisus võivad puuoksad ja nõrgemad puud murduda.

Teeilmakeskuse andmetel võib tuule kiirus tõusta iiliti koguni 37 meetrini sekundis.

Eeloleva öö tuulteprognoos FMI Harmonie mudeli kohaselt. Tuulepuhangud võivad olla iiliti kuni 37m/s. pic.twitter.com/3rXpJ2mo1F — 🌩Teeilmakeskus❄ (@teeilm) January 1, 2019

Teisipäeva õhtul Eestis tavapärasest rohkem elektrikatkestusi ei olnud. Rohke lumesadu ja tuul põhjustasid aga hulga elektrikatkestusi põhjanaabrite juures. Yle andmetel oli öö hakul Soomes elektrita ligi 60 000 majapidamist.

Soome rahvusringhäälingu meteoroloog Toni Hellinen rääkis, et torm tõusis teisipäeva õhtul, tugevneb ööl vastu kolmapäeva ning peaks vaibuma hakkama hommikul. Vaasa lähedal mõõdeti tema sõnul tuule kiiruseks 34 meetrit sekundis. Laine kõrgus Põhjalahe lõunaosas võib Hellineni sõnul küündida kaheksa meetrini.

Tallink Silja kommunikatsioonijuht Marika Nöjd kirjutas Twitteris, et kõik Tallinki ja Silja Line laevad väljusid tavapäraselt. Küll aga on teada, et mitu laeva jätsid raskete ilmaolude tõttu vahele peatuse Ahvenamaal.