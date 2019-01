Homme sajab ja tuiskab igal pool Eestis

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik ning sellega peaks arvestama, kui tegevus on ilmast mõjutatud. Teise taseme hoiatuse korral on ilm ohtlik ja esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleks olla tähelepanelik ja jälgida ilmaprognoosi. Järgima peaks kõiki võimuesindajate poolt antud soovitusi.